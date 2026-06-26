В Кузбассе отработали механизмы привлечения добровольцев для ликвидации ЧС

Фото: пресс-служба АПК.

Кузбасс стал первым регионом, где протестировали новый цифровой сервис для координации добровольцев при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Учения прошли на базе смоделированного паводка в деревне Красная Рудничного района Кемерова. В ходе тренировки были отработаны все механизмы привлечения как зарегистрированных, так и незарегистрированных волонтеров через цифровые каналы, а также организован сбор и выдача гуманитарной помощи через Единый портал Госуслуг.

Губернатор Илья Середюк отметил, что цифровые инструменты в разы повышают скорость доставки помощи.

«Не менее важно, что показали высокую активность наши добровольцы. Внедрение сервиса упростит взаимодействие профессиональных спасателей и волонтеров, сделает их совместную работу более слаженной и результативной», - подчеркнул глава региона.

Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере ликвидации ЧС Кузбасса обеспечил подбор подготовленных волонтеров. Всего в учениях участвовали 288 человек и 93 единицы техники, что подтвердило эффективность сервиса и готовность всех служб к совместным действиям.

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