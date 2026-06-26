В Кузбассе за неделю картофель подорожал, а яйца подешевели

Фото: архив "КП". Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровостат зафиксировал изменения цен на продукты в Кузбассе.

За последнюю неделю наиболее заметно подорожал картофель - сразу на 4,5%, его средняя цена составила 55,26 рубля за килограмм. Самое резкое снижение цен зафиксировано на куриные яйца, которые подешевели на 6,5% и теперь стоят в среднем 82,01 рубля за десяток. Среди других продуктов выросли цены на мясные консервы для детского питания, гречку, рис и баранину.

Подешевели также вермишель, поваренная соль, ультрапастеризованное молоко и печенье.

В сегменте овощей и фруктов, помимо картофеля, подорожали лук (47,66 рубля за килограмм), огурцы и морковь, а снизилась стоимость яблок, помидоров и белокочанной капусты.

Ранее мы писали, что пациенты оценили работу кемеровских поликлиник в рамках нового стандарта, а еще в Кузбассе отработали механизмы привлечения добровольцев для ликвидации ЧС.