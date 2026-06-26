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НовостиОбщество26 июня 2026 10:02

Стала известна дата Шахтерского Сабантуя в Кузбассе

Впервые на Шахтерском Сабантуе в Прокопьевске покажут фестиваль русского кокошника
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: соцсети Максима Шкарабейникова.

Фото: соцсети Максима Шкарабейникова.

Ежегодный Шахтерский Сабантуй пройдет 11 июля в Зенковском парке Прокопьевска. Об этом рассказал глава города Максим Шкарабейников.

В этом году праздник посвятят Году единства народов России. В программе запланированы национальные подворья, выставка-ярмарка мастеров, конкурсы тюбетейки и косоворотки, борьба корэш и конное шоу. Впервые на Сабантуе будут представлены фестивали русского кокошника и национального платка, а также большой концерт творческих коллективов.

Прокопьевск выбран столицей праздника неслучайно, ведь здесь проживает одна из самых представительных татаро-башкирских общин Кузбасса, исторически связанная с освоением угольных месторождений.

Ранее мы писали, что пациенты оценили работу кемеровских поликлиник в рамках нового стандарта, а еще в Кузбассе отработали механизмы привлечения добровольцев для ликвидации ЧС.