Стала известна дата Шахтерского Сабантуя в Кузбассе

Фото: соцсети Максима Шкарабейникова.

Ежегодный Шахтерский Сабантуй пройдет 11 июля в Зенковском парке Прокопьевска. Об этом рассказал глава города Максим Шкарабейников.

В этом году праздник посвятят Году единства народов России. В программе запланированы национальные подворья, выставка-ярмарка мастеров, конкурсы тюбетейки и косоворотки, борьба корэш и конное шоу. Впервые на Сабантуе будут представлены фестивали русского кокошника и национального платка, а также большой концерт творческих коллективов.

Прокопьевск выбран столицей праздника неслучайно, ведь здесь проживает одна из самых представительных татаро-башкирских общин Кузбасса, исторически связанная с освоением угольных месторождений.

Ранее мы писали, что пациенты оценили работу кемеровских поликлиник в рамках нового стандарта, а еще в Кузбассе отработали механизмы привлечения добровольцев для ликвидации ЧС.