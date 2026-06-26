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НовостиОбщество26 июня 2026 10:26

В Кемерове отремонтируют четыре участка дорог за 95 млн рублей

Власти ищут подрядчиков для ремонта четырех дорог за 95 млн рублей
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Кемерова объявили электронный аукцион по поиску подрядчиков для ремонта четырех участков дорог в Центральном и Ленинском районах.

Согласно информации на портале госзакупок, работы затронут улицы Сибиряков-Гвардейцев, Марковцева, Ленинградский проспект и улицу Телецентр.

Начальная цена контракта составляет более 95 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 7 июля, а все ремонтные работы должны быть завершены до 15 октября 2026 года.

Ранее мы писали, что пациенты оценили работу кемеровских поликлиник в рамках нового стандарта, а еще в Кузбассе отработали механизмы привлечения добровольцев для ликвидации ЧС.