В Кемерове отремонтируют четыре участка дорог за 95 млн рублей

Фото: архив "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Кемерова объявили электронный аукцион по поиску подрядчиков для ремонта четырех участков дорог в Центральном и Ленинском районах.

Согласно информации на портале госзакупок, работы затронут улицы Сибиряков-Гвардейцев, Марковцева, Ленинградский проспект и улицу Телецентр.

Начальная цена контракта составляет более 95 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 7 июля, а все ремонтные работы должны быть завершены до 15 октября 2026 года.

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