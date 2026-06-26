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НовостиОбщество26 июня 2026 10:48

В Междуреченске пройдет масштабный музыкальный фестиваль на воде FestМеждуРек

На реке Томь в Междуреченске соберутся тысячи участников для массового сплава
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Междуреченск готовится принять самый массовый сплав в России: с 16 по 19 июля на реке Томь пройдет уникальный музыкальный фестиваль на воде FestМеждуРек. Об этом сообщили в администрации города.

Фестиваль официально внесен в календарь событийных мероприятий Кузбасса и объединит музыку, активный отдых и массовый сплав по горной реке.

В программе четырехдневного события - концерты, дискотеки, Open Air на воде, а также погружение в «таежную цивилизацию». В этом году организаторы планируют установить рекорд России по количеству участников массового сплава.

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