Мэр Кемерова обсудил с талантливыми школьниками инновационные проекты

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов провел встречу с одаренными учениками школы №36 и Городского классического лицея. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Ребята презентовали свои разработки в области робототехники, информационной безопасности, экологии и цифровых решений.

Глава города подчеркнул, что представленные проекты - это прямой вклад в развитие креативной экономики города, которая сейчас крайне нуждается в инженерных решениях.

Власти намерены развивать потенциал школьников: для них привлекут ведущих экспертов-наставников, помогут в оформлении патентов на интеллектуальные продукты, а также предоставят местные предприятия в качестве площадок для тестирования идей.

Ранее мы писали, как пройдет избирательная кампания-2026 в Кузбассе, а еще в Кузбассе отработали механизмы привлечения добровольцев для ликвидации ЧС.