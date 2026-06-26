В Кузбассе малолетний водитель велосипеда попал в больницу после ДТП

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В поселке Красногорский произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

По предварительным данным, семилетний мальчик решил пересечь проезжую часть перед близко шедшим автобусом марки Yutong. Водитель транспортного средства не успел вовремя среагировать и совершил наезд. В результате инцидента ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливая все детали происшествия, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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