Более тысячи кузбассовцев получили предложения о работе на крупной ярмарке

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе завершился федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», организованной в рамках нацпроекта «Кадры» по решению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

На 23 площадках региона около 300 предприятий представили свыше 5,5 тысячи вакансий. Помимо собеседований, для участников провели профориентационные фестивали, консультации по открытию своего дела и помощь в составлении резюме.

Как отметил губернатор Илья Середюк, задача региона - не только создавать места, но и диверсифицировать экономику, развивая машиностроение и креативные индустрии.

И.о. министра труда и социальной защиты Кузбасса Елена Николаенко сообщила, что по итогам мероприятия более 1 100 соискателей получили приглашения на работу.

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