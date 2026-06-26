Погода в Кузбассе 27 июня 2026 года: град, грозы, ливень

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Кузбасса 27 июня 2026 года ждет переменчивая погода. Несмотря на летнее тепло до +29 градусов, синоптики предупреждают о дождях, грозах и возможном граде. Кроме того, в ряде территорий региона сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

Ночью по области ожидается +13...+18 градусов, местами +7...+12 градусов. Днем воздух прогреется до +24...+29 градусов. Ветер будет юго-западным: ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы и град. Утром в отдельных районах возможен туман.

Погода в Кемерове 27 июня 2026 года

В областной столице ночью температура составит +15...+17 градусов, днем +26...+28 градусов. Ветер юго-западный: ночью 2-7 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Грозы возможны как ночью, так и днем.

Погода в Новокузнецке 27 июня 2026 года

В Новокузнецке ночью ожидается +13...+18 градусов, днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. Погода будет переменчивой: временами пройдут дожди и грозы. Днем при грозах возможен град. Ветер юго-западный ночью 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 11-16 метров в секунду.

Пожароопасность остается высокой

Несмотря на ожидаемые осадки, в ряде территорий региона сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров. По прогнозу, показатель горимости 27 июня 2026 года составит от первого до пятого классов в зависимости от района. Спасатели напоминаю т жителям о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности и быть осторожными при отдыхе на природе.

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