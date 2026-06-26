Суд в Кузбассе отправил под стражу члена группы вымогателей

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Киселевский городской суд заключил под стражу пятого фигуранта уголовного дела о вымогательстве, возбужденного в феврале 2026 года в отношении группы лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

24 июня был задержан очередной подозреваемый, которому предъявлено обвинение в вымогательстве денежных средств у потерпевшего с угрозами применения насилия. Ранее по этому делу уже были арестованы четверо участников группы.

Суд учел тяжесть преступления, возможное давление на свидетелей и потерпевших, а также риск побега, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 августа 2026 года.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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