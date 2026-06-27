В Кузбассе 11-летний мальчик управлял автомобилем, сидя в детском кресле

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В деревне Шевели сотрудники ДПС задержали автомобиль, которым управлял 11-летний ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

На пассажирском сиденье в это время находился его дедушка. Мужчина, несмотря на все требования безопасности - ребенок был пристегнут и сидел на бустере, совершил грубое нарушение, доверив управление машиной несовершеннолетнему без прав.

В итоге дед оштрафован на 30 000 рублей за передачу руля лицу без водительского удостоверения. Кроме того, решается вопрос о привлечении родителей мальчика к ответственности за ненадлежащее воспитание.

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