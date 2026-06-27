В Кузбассе с начала года 16 подростков пострадали в ДТП на мототехнике

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

С начала 2026 года в Кузбассе произошло 16 аварий с участием юных мотоциклистов в возрасте до 16 лет, в которых столько же подростков получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Инспекторы отметили, что зачастую техника попадает к детям с ведома родителей.

Ярким примером стала авария в Мариинске, где 16-летний юноша на кроссовом мотоцикле Progasi протаранил трактор. Выяснилось, что прав у него не было, а мотоцикл находился в свободном пользовании.

Полиция напоминает: кроссовые модели и питбайки считаются спортинвентарем и не предназначены для дорог общего пользования. Управление ими разрешено только на закрытых трассах, а выезд на дороги возможен только с 16 лет при наличии соответствующих водительских категорий.

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