Сбер открыл обновленные офисы в Верх-Чебуле и Кемерове

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Обновленный офис Сбера открылся в Кемерове на ул. Юрия Двужильного, 14. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы.

Интерьер отделения имеет свою особую «изюминку» - он выполнен в стилистике, отражающей красоту и уникальность природы Кузбасса. Главная акцентная стена украшена впечатляющим изображением заповедника «Томская Писаница».

В детском уголке организована яркая фотозона с любимыми персонажами - СберКотом и Кусей в ярких русских народных костюмах, с традиционными музыкальными инструментами на фоне сибирских лесов и рек, что создает атмосферу живой связи с русской культурой и природой.

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Валерий Белозеров, управляющий Кемеровским отделением Сбера:

«Мы хотим, чтобы каждый визит в Сбер был для горожан максимально комфортным и полезным. В обновленных офисах нашим клиентам, кроме классических финансовых услуг доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, получить консультацию по оформлению налогового вычета, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое».

Еще один офис Сбера в обновленном формате недавно открыл свои двери для клиентов в Верх-Чебуле на ул. Советская, 134.

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