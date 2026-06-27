«Россия-мама, спасибо»: студенты из Китая получили дипломы КемГИКа

Китайские студенты КемГИКа получили дипломы. Фото - КемГИК.

Этот выпуск стал юбилейным – десятым – в истории КемГИКа.

Вчера в Кемеровском государственном институте культуры прошла церемония вручения дипломов китайским студентам.

17 китайских выпускников получили дипломы бакалавра, еще трое – магистра и один - ассистентуры-стажировки факультета визуальных искусств, получив знания и профессиональную подготовку по направлениям «Дизайн», «Музыкально-инструментальное искусство», «Вокальное искусство», «Дирижирование», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство».

Вуз стал родным китайским девушкам и парням, Россия – второй родиной.

За время учебы в КемГИКе они не только освоили образовательные программы, но и заявили о себе на международных и всероссийских творческих площадках. Стали лауреатами и дипломантами престижных конкурсов, таких как международный фестиваль «Пушкинские встречи», конкурс чтецов среди студентов и аспирантов из стран Азии и Африки «Победа в сердцах поколений», международный театральный фестиваль-конкурс «Рыжий клоун», международный конкурс «Сибириада»…

Студенты проходили обучение по программе «2+2» с Чанчуньским педагогическим университетом. В следующем году вузы отметят 20 лет сотрудничества по проекту. И выпускники успешно работают в Китае и России, поддерживают связь с институтом.

Напомним, первый выпуск китайских студентов был в КемГИКе в 2017-м. Нынешний – уже десятый.

- Это событие особенно знаково: оно совпадает с 30-летием установления российско-китайских отношений стратегического взаимодействия и партнёрства. А также с 25-летием Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами, - сообщает пресс-служба вуза. - Институт стал авторитетным партнёром в международной образовательной и культурной политике.

За весь период сотрудничества КемГИК подготовил уже 243 дипломированных специалиста в сфере культуры и художественного образования.