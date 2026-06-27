«Серебряное копытце» по-кузбасски: фотоловушка в горах сняла целую серию таежных гостей

Смотрите, кто пришел! У фотоловушки в горах по югу Кузбасса. Фото - заповедник "Кузнецкий Алатау".

Такого мы, городские, да и сельские, сами никогда не увидим! Спасибо технике.

Кузбасский заповедник «Кузнецкий Алатау» в очередной раз рассказал, кого сняли расставленные по заповеднику автоматические камеры.

Они работают, то есть реагируют и включаются, на движение.

… И вот уже один олененок подошел к камере. Вот целых три животных пасутся.

Никто никому не мешает. И гости идут, сменяя друг друга. И там пасутся, потому что рядом с камерой – угощение.

Ведь фотоловушки в заповеднике ставят не просто так, их размещают там, где животные точно появятся - на солонцах и звериных тропах.

И на солонце и сработала нынче активно камера.

- Солонцы – специальные места, где наши сотрудники подкармливают копытных солью, - поясняют в заповеднике. - Соль играет ключевую роль в поддержании здоровья диких животных, особенно копытных, восполняет дефицит минеральных веществ, которые нужны для обмена веществ, роста, развития и физиологических процессов. И это очень важно. В тайге соль – редкий, но жизненно важный, необходимый элемент.

Для создания мест солонцов для подкормки сотрудники заповедника чаще всего используют простую поваренную соль. Но иногда и каменную.

- Установка фотоловушек на солонцах – идеальное решение, - говорят в заповеднике. - Это не только позволяет увидеть оленей и остальных копытных. Но дает возможность понаблюдать и за другими обитателями леса.

К примеру, часто за копытными на солонцы приходит и главный хищник заповедника – медведь.

Так, фотоловушки помогают ученым изучать природу, не нарушая ее естественный ход. И, кстати, на снимках, порой, оказываются и люди, нарушающие правила заповедного режима. И эти убедительные «вещдоки» помогают ученым лучше защищать территорию заповедника.