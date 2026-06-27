Купаться (не)запрещено: Роспотребнадзор Кузбасса назвал все пляжи, где купаться можно и нельзя

В Кузбассе много красивых мест для путешествий и отдыха. Фото - соцсети.

Собираетесь сегодня с утра на пляж?

Загляните в этот список!

По закону, пляжи не должны быть источником биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека, напомнили в Роспотребнадзоре области.

И привели цифры и факты.

О том, что на 19 июня в управлении исследовано 36 проб воды с разных водоемов.

А вообще на микробиологические показатели исследовано 47 проб. И на вирусологические - 12. И 31 проба - на паразитологические показатели.

Результат (данные от Роспотребнадзора Кузбасса) – длинный перечень мест, где купаться нельзя. Вода не соответствует нормативам.

По санитарно-химическим и микробиологическим показателям - это на реке Кондома (на пляже в Калтане), на пляже правая Гавань реки Томь, на пляже на озере Красном в Кемерове, на пляжах Топольники и Мираж в Новокузнецке, на пляже в деревне Береговой на Томи, на пляже деревни Смолино на левом берегу Томи, на пляже деревни Журавлево за разворотной площадкой на правом берегу Томи.

А также в местах купания у кафе «Лазурного берега», ниже по течению Томи у села Елыкаево, на Томи в районе улицы Набережной в Старочервово (в Кемеровском районе), на озере у «Фортуны» в 300 м от Тебеньковки (Кемеровский район).

Еще вода не соответствует норме – уже по санитарно-химическим показателям – на пруду Зенковского парка (в Прокопьевском районе), на Кондоме в Осинниках, на пляже Нептун в Новокузнецке. И на левом берегу Томи у села Березово (в Кемеровском районе), на озере Глухом в деревне Новая Балахонка (в Кемеровском районе).

И вода – не в норме - по микробиологическим показателям: на юргинском водохранилище, на пруду в Полысаево, на пруду поселка Дачный, на реке Иня у Байкаимского моста, на пруду Лесного городка – в Ленинске-Кузнецком. А так же на правом береги Томи между Верхотомским и Старой Балахонкой (Кемеровского района), на Городском пруду в Топках, на пляже в районе «Мечты» на Томи в Междуреченске.

А теперь о безопасности пляжного песка.

Роспотребнадзор области называет 21 взятую пробу почвы (песка). Из них не соответствует норме по микробиологическим показателям: левый берег Томи за Березовскими ямами (у села Березово), правый берег между Верхотомским и Старой Балахонкой, левый берег Томи ниже по течению Смолино.

И, наконец, список пляжей от Роспотребнадзора, где пробы воды и почвы, по состоянию на 17.06.2026, соответствуют нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Итак, это пляжи:

- в Крапивинском, в районе«Агролеса» на Томи (близ улицы Пятаковича, д. 19-в),

- в Зеленогорском, в районе Бартеновки-2 на Томи,

- в районе Березовки на Томи,

- на пляже Кармака в Прокопьевском районе,

- на пруду Весеннем в Большой Талде (Прокопьевский район),

- на пляже Беловском – в Инском на Беловском водохранилище и еще у Инского в бухте Ассоль,

- на пляже Золотые пески, – в Коротково на Беловском море,

- в зоне "ТУРБАЗы ГРУ" на реке Талмовой в Гурьевске и Гурьевском районе,

- на городском пляже в районе кинотеатра "Кузбасс" на реке Уса в Междуреченске.

В 2026-м к тому же выдано заключение на использование водного объекта для спорта, купания и отдыха в Салаире, на Гавриловском водохранилище с берегом эко-комплекса «Салаирские плесы», где «условия соответствуют гигиеническим требованиям».

И Роспотребнадзор в начале сезона напоминает, что купаться следует на оборудованных местах и пляжах, обращать внимание на знаки и особенно на аншлаги «Купание запрещено», следить за детьми, чтобы при купании не глотали воду, пить на берегу только воду гарантированного качества и не оставлять детей в воде без присмотра взрослых.