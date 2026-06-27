О важности покорять вершины: губернатор поздравил кузбассовцев с Днем молодежи

Илья Середюк поздравил кузбассовцев с Днем молодежи. Фото - АПК.

Илья Середюк с утра обратился к юным землякам с поздравлением и напутствием.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи – праздником активной, энергичной и целеустремленной части нашего общества!

Уже сегодня молодые жители Кузбасса вносят весомый вклад в развитие нашего региона.

Среди них – волонтеры, чья ответственность и неравнодушие заслуживают искреннего уважения. Особое место в молодежном движении занимают студенческие отряды – настоящая школа командной работы. Наши ребята участвуют в реализации масштабных проектов, получают первый трудовой опыт в строительстве, образовании, здравоохранении и сфере гостеприимства.

В регионе создаются новые возможности для самореализации молодых людей, построения успешной карьеры, формирования крепкой семьи».

Губернатор отметил ежегодную модернизацию инфраструктуры вузов, колледжей и техникумов, сказал, что строится школа цифровых технологий «Школа 21» – будущая кузница кадров для IT-отрасли.

И что благодаря федеральной программе «Регион для молодых» в поселениях Кузбасса открываются современные молодежные места для творчества, обучения и общения. А еще…

«Отличным подспорьем для инициативной молодежи стал конкурс Росмолодежь.Гранты. Он помогает нашим ребятам реализовать в жизнь смелые планы по созданию образовательных, добровольческих, патриотических проектов», - пояснил губернатор.

И, остановившись на теме завершившегося в регионе Молодежного форума «Шерегеш», который объединил более 300 талантливых молодых людей из разных уголков страны для разработки инициатив в сфере туризма, цифровых технологий, медиа и креативных индустрий, Илья Середюк сказал, что уверен, многие идеи, рожденные на форуме, найдут практическое применение у нас в Кузбассе.

«Мы продолжим всесторонне поддерживать активность нашей молодежи, будем и дальше создавать условия для того, чтобы каждый молодой человек мог найти свой путь к успеху здесь, в Кузбассе. Желаю вдохновения, крепкого здоровья и сил для покорения новых вершин!» - поздравил молодежь Кузбасса и пожелал ей - поколению будущего – успехов губернатор Илья Середюк.