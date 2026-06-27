Детство и 11 классов - позади: в кузбасских школах сегодня проходят выпускные вечера

Сегодня в Кузбассе в школах проходят выпускные вечера. Фото - АПК.

11 класс – в прошлом, экзамены – тоже. В этом году в Кузбассе 9681 выпускник-"одиннадцатиклассник".

Так что, оглянись, незнакомый прохожий… Улыбнись, поздравь, помаши ребятам-выпускникам, вспомни свой выпускной и каким ты сам был много лет назад в 17 - 18 лет и о чем мечтал. Годы идут. А волнение, важность, радость, устремленность в будущее и клятвы дружить вечно на выпускных вечерах всё те же.

И в Кемерове нынче выпускников-"одиннадцатиклассников" 2598 человек. В Новокузнецке – 2055. А, к примеру, в Прокопьевске – 536…

И сегодня для всех выпускников Кузбасса прозвучат поздравления и напутствия. А ребята поблагодарят учителей и вспомнят разные памятные дни и случаи из жизни родной школы и класса. И поделятся планами на будущее, кто куда пойдет дальше учиться, кто кем хочет стать. И бывшие "одиннадцатиклассники" встретят вместе рассвет.

Напомним, насчет учебы дальше, в Кузбассе на сегодня 18 вузов, 55 техникумов и колледжей.

- Особое внимание уделяется сотрудничеству образовательных организаций с работодателями — это позволяет выпускникам получать актуальные знания и быть востребованными на рынке труда, - пояснили в пресс-службе Администрации Правительства Кузбасса. - В регионе функционируют 12 кластеров среднего профессионального образования по ключевым отраслям экономики: машиностроению, металлургии, педагогике и другим направлениям.

Кстати, чтобы выпускные прошли без происшествий, в Кузбассе сегодня запрещено продавать спиртное, в том числе пиво.