Был не один дома: в Кемерове малыш выпал из окна многоэтажки

Москитная сетка падение ребенка из окна - даже с самым легким весом - не задержит. Фото - соцсети.

В Кемерове двухлетний малыш выпал из окна квартиры первого этажа.

По информации ГУ МВД Кузбасса, в дежурную часть на ФПК пришло сообщение от медиков о падении ребенка с высоты.

- Полицейские организовали проверку и установили: в момент происшествия дома был отец мальчика. Он укладывал второго ребенка в соседней комнате. Малыш приставил к окну стул, забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна. Услышав детский плач, отец обнаружил сына на улице и вызвал скорую медицинскую помощь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Ребенок уцелел, но травмировался.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с папой пострадавшего малыша профилактическую беседу.

В том числе об административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Полиция напоминает кузбассовцам о контроле за безопасностью детей во время летних каникул. Родителям нужно регулярно напоминать детям о правилах поведения, в том числе об опасности находиться у открытых окон. А также нельзя оставлять малышей без присмотра в помещениях с открытыми окнами и москитными сетками.

Если будет установлено, что факт падения произошел по вине родителей, они могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.

И еще напоминание: даже маленькому ребенку предостаточно всего 30 секунд, чтобы открыть окно. А москитная сетка страшное падение с высоты не задержит.