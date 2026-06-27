Из истории Кузбасса. Громкое лето 1944-го: в кузбасском архиве нашли дело бандитов, грабивших тыл

Дезертиров-грабителей суд в 1944-м приговорил к высшей мере. Фото - Кемеровский областной суд.

В областном суде подняли в серии громких дел из прошлого историю, закончившуюся в июне 1944-го.

«23-24 июня 1944-го председатель Кемеровского областного суда Луганская Юлия Пантелеймоновна провела судебный процесс в отношении двух дезертиров производства Пузенкова Г.М. и Людвига А.Ф.

Суд установил, что мобилизованные для работы в угольную промышленность подсудимые дезертировали с шахты «Пионерка» и полгода скрывались в тайге Беловского и Крапивинского районов Кемеровской области.

За это время они совершили более двадцати грабежей и краж».

То есть, уклоняясь от мобилизации и сбежав с шахты, стали грабить и воровать.

«Так, с пасеки колхоза имени Орджоникидзе подсудимые похитили 249 кг меда, из колхозов имени Чкалова Беловского района и «Новый путь» Крапивинского района увели двух лошадей. Кемеровский областной суд назначил осужденным высшую меру наказания – расстрел».

О приговоре было напечатано в областной газете 82 года назад, сообщает Кемеровский областной суд, поднимая страницы истории судебной системы Кузбасса. Дезертирам производства, ставшим грабителями, в 1944-м назначили высшую меру.

Советский Союз был обществом всеобщего труда. И шла тяжелая война.