«Милота!»: в заповеднике на юге Кузбасса идет беби-бум

У маралов Милы и Буяна родился малыш. Фото - пресс-центр заповедника "Кузнецкий Алатау".

Вестей о пополнении из Междуреченска, где находится любимый взрослыми и детьми экоцентр, сразу три.

- Родился маленький маралёнок – у благородных маралов Милы и Буяна. Малыш – настоящее чудо, - рассказали в пресс-центре заповедника.

Мама его долго прятала в высокой траве.

- Сейчас уже можем видеть малыша, он начинает знакомиться с окружающим миром. И пока пуглив и осторожен, но с каждым днём всё смелее исследует своё окружение. И мама следит за ним, готовая в любой момент защитить.

Еще - у кобылы Камиллы и жеребца Спартака родился жеребенок. Ему дали имя Классика.

И самое шумное и веселое пополнение в экоцентре – кабанята. Они хоть и крошечные – пока, но, как говорят сотрудники, вовсю резвятся с братьями, сестрами.