Золото-дети: на школьных выпускных вечерах 809 выпускников получили знак «Отличник Кузбасса»

Всем выпускникам кузбасских школ - успехов! Фото - АПК.

Со школой простился 9681 выпускник. Золотой знак «Отличника Кузбасса» получили 652 выпускника, серебряный — 157.

По итогам ЕГЭ, шесть кузбасских выпускников набрали на ЕГЭ по 200 баллов.

Это Захар Негореев из школы N14 Кемерова — по профильной математике и физике.

Дарья Егоренко из школы N36 Кемерова — по русскому языку и химии.

Вероника Бочкарева из лицея N76 Новокузнецка — по русскому языку и физике.

Владимир Новашов из лицея N84 им. Власова Новокузнецка — по профильной математике и физике.

Эльмира Утарбаева из школы N19 Междуреченска — по русскому языку и химии.

Никита Рахуба из школы N31 Осинников — по русскому языку и физике.

Еще 79 одиннадцатиклассников региона получили максимальный результат по одному из сдаваемых предметов.

… Губернатор Кузбасса, поздравляя всех выпускников региона с окончанием школы, сказал, что этот день является важной вехой в жизни каждого человека.

«Впереди у вас — большой и насыщенный жизненный путь, в котором будет и построение карьеры, и создание собственной семьи. Искренне надеюсь, что свое будущее вы свяжете именно с нашим регионом. Мы со своей стороны продолжим создавать новые возможности для самореализации наших молодых земляков в профессиональной деятельности, общественной активности, а также в науке, творчестве, спорте. Каждый из вас важен и нужен Кузбассу», — подчеркнул глава региона.