Ситуация в «Северном Кузбассе»: региональные власти и прокуратура вышли на диалог с горняками

Фото: соцсети Андрея Брижака.

Ситуация в угольной компании «Северный Кузбасс», где с 17 июня введена процедура наблюдения, остается крайне напряженной из-за крупных долгов по зарплате. Об этом рассказал министр угольной промышленности региона Андрей Брижак по итогам встречи с коллективом.

Руководство предприятия планирует в ближайшее время направить ожидаемые денежные поступления на выплату месячного заработка.

Сейчас работы идут только на открытых горных участках, а для полноценного запуска компании необходимо возобновить подземную добычу на шахте «Первомайская», для ремонта которой сейчас ищут средства.

В открытом диалоге с сотнями горняков также приняли участие представители прокуратуры, Государственной инспекции труда, профсоюзов и Минтруда Кузбасса. И собственники, и шахтеры сходятся во мнении, что градообразующие предприятия в Березовском необходимо сохранить.

«Горняки говорят, что если добыча угля возобновится, то на шахты «Березовская» и «Первомайская» вернутся даже те, кто уже уволился. Конечно, работники «Северного Кузбасса» устали от неопределенности и обещаний, которые дают собственники, но дело не только в деньгах. Люди любят свою работу и свой город, и не хотят куда-то переезжать», - отметил Андрей Брижак.

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