За неделю 22 кузбассовца отдали мошенникам почти три миллиона рублей

Фото: архив "КП". Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кузбасса предупредила жителей региона о необходимости быть бдительными: всего за одну неделю жертвами дистанционных мошенников стали 22 кузбассовца.

Общий ущерб превысил два миллиона 943 тысячи рублей, а самая крупная единичная кража составила 880 тысяч рублей.

Согласно статистике ведомства, восемь человек пострадали от незаконных списаний денег и принудительного оформления кредитов, трое лишились средств, поверив обещаниям легкого заработка на «инвестициях», шестеро попались на уловки при использовании онлайн-сервисов объявлений, а один человек перевел деньги после сообщения со взломанного аккаунта знакомого.

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