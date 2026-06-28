Экс-директора кузбасской клиники арестовали за незаконном лечении зависимости

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу бывшего директора частной клиники. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, мужчина с августа 2024 года по февраль 2026-го совместно с сообщниками незаконно оказывал услуги по купированию абстинентного синдрома пациентам, включая одну несовершеннолетнюю девушку.

Обвиняемый заключен под стражу до 26 августа 2026 года.

Ранее по этому же делу были арестованы действующий директор и бывший главный врач клиники.

Ранее мы писали, как пройдет избирательная кампания-2026 в Кузбассе, а еще Илья Середюк рассказал об уникальном достижении школьницы на экзаменах в Междуреченске.