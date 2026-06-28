Проезд на красный по встречке обошелся кузбассовцу в крупный штраф

Фото: полиция Кузбасса.

В Белове благодаря бдительности участников проекта «Мобильный патруль» привлекли к ответственности злостного нарушителя дорожных правил. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Очевидец прислал видеозапись, на которой водитель автомобиля «Лада» на путепроводе «Южный», где сейчас из-за ремонта организовано реверсивное движение, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на встречную полосу.

Личность нарушителя быстро установили. За проезд на красный свет и выезд на встречную полосу водителю назначены штрафы на общую сумму 9 000 рублей.

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