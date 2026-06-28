Главный токсиколог Кузбасса рассказал, как правильно хранить свежую зелень

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов дал подробные рекомендации по правильному хранению зелени, которая увядает быстрее всего из-за активного испарения влаги и выделения этилена.

По словам специалиста, холод от +2 до +6 градусов замедляет увядание, увеличивая срок хранения с двух до десяти дней. Перед отправкой в холодильник зелень обязательно нужно вымыть и насухо вытереть, завернуть в бумажное полотенце и положить в контейнер или перфорированный пакет. Для укропа и петрушки отлично подойдет метод «букета в воде» в стакане.

Эксперт предупреждает: нельзя держать зелень в герметичных пакетах, на дверце холодильника или рядом с бананами и яблоками. Если же на листьях появился слизистый налет или неприятный запах - продукт нужно немедленно выбросить.

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