В Кузбассе за два необычных дня сыграли свадьбы более 550 пар

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Конец июня в Кузбассе ознаменовался настоящим свадебным бумом. Об этом сообщили в Управлении ЗАГС Кузбасса.

Красивая дата 26.06.2026 вызвала огромный интерес среди молодоженов: в этот день в регионе было зарегистрировано более 400 новых семей.

Праздничный настрой сохранился и на следующий день, когда Кузбасс отмечал День молодежи - свои отношения официально оформили еще 162 пары.

Сотрудники загсов сопровождали каждую церемонию и тепло поздравили молодоженов, пожелав им крепких и счастливых союзов.

Ранее мы писали, как пройдет избирательная кампания-2026 в Кузбассе, а еще Илья Середюк ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире.