Илья Середюк отметил выдающийся вклад калтанского активиста в поддержку бойцов

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал о жителе Калтана Владимире Карнаушенко, который ведет масштабную общественную и благотворительную работу в родном городе.

Владимир Борисович руководит местным отделением организации «Боевое Братство»: вместе с единомышленниками он проводит уроки мужества для школьников, устраивает субботники, ухаживает за воинскими захоронениями, а в этом году инициировал высадку двух новых аллей Памяти.

Кроме того, с июня 2023 года он трудится социальным координатором фонда «Защитники Отечества». Под его опекой находятся 343 человека, и к каждому подопечному он находит индивидуальный подход.

Как подчеркнул глава региона, такие неравнодушные люди делают сильнее не только команду фонда, но и весь Кузбасс.

Ранее мы писали, как пройдет избирательная кампания-2026 в Кузбассе, а еще Илья Середюк ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире.