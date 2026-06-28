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НовостиОбщество28 июня 2026 5:48

Синоптики пообещали жителям юга Кузбасса жару до +33 градусов

Ожидаются локальные грозы и 30-градусная жара
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На юге Западной Сибири установилась по-настоящему летняя погода, однако аномальной сорокоградусной жары ждать не стоит. Об этом сообщила ведущий синоптик Новокузнецкой гидрометобсерватории Елена Поскребышева.

Температура воздуха стабильно держится в пределах +25…+30 градусов, а в ближайший понедельник столбик термометра поднимется до +33 градусов. При этом синоптики прогнозируют локальные внутримассовые грозы, вероятность которых увеличивается ближе к горным районам.

Хорошие новости есть и для любителей отдыха у воды: уровень воды в реке Томь немного поднялся - до 177 сантиметров, а сама река прогрелась до комфортных +20 градусов.

Ранее мы писали, как пройдет избирательная кампания-2026 в Кузбассе, а еще Илья Середюк ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире.