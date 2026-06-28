Бастрыкин взял под контроль уголовное дело о грязной воде в кузбасском селе

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, касающегося грязной питьевой воды в селе Березово Кемеровского округа. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

С 2019 года из-за ненадлежащего обслуживания очистных сооружений в дома жителей поступает ресурс с примесями, непригодный для питья и быта. Из-за бездействия коммунальных служб сельчане вынуждены за свой счет покупать бутилированную воду или ставить дорогие системы фильтрации.

Глава СК РФ потребовал от руководителя областного ведомства Бэликто Базарова предоставить подробный отчет о предварительных и окончательных результатах расследования.

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