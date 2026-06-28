В Белове пройдет уникальный фестиваль «Рыбий хвост-2026»

Фото: администрация Белова.

Бухта «Ассоль» в Белове 4 июля примет традиционный летний фестиваль «Рыбий хвост-2026». Об этом сообщили в администрации Белова.

Это событие уже заняло третье место в престижном региональном конкурсе «Визит Кузбасс» и вошло в событийный туристический календарь области.

Гостей праздника ждет насыщенная программа: городской вокальный конкурс «ШАНСОН у Беловского моря», детский творческий конкурс «Беловская Русалочка», кулинарное состязание «Беловская Поварешка» и множество развлечений для всей семьи. Главной фишкой фестиваля станет специальный бассейн, где все желающие смогут попробовать поймать рыбу голыми руками.

Вход на мероприятие свободный.

Ранее мы писали, как пройдет избирательная кампания-2026 в Кузбассе, а еще Илья Середюк ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире.