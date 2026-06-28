В Новокузнецке пройдет первый в Кузбассе концерт музыки от ИИ

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке состоится первый в истории Кузбасса концерт, музыку для которого создал искусственный интеллект. Об этом сообщили в администрации города.

Мероприятие пройдет 29 июня в 12.00 в СибГИУ (проспект Бардина, 25).

На фестивале прозвучат лучшие композиции финалистов необычного конкурса, причем отдать свой голос за понравившийся трек в номинации «Приз зрительских симпатий» можно уже сейчас в группе проекта во «ВКонтакте».

Будут работать интерактивные площадки, а также зона для общения и перекуса. В финале организаторы наградят победителей. Вход на концерт свободный.

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