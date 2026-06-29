Кемеровчанин похитил 1 000 рублей и мягкие игрушки из вскрытого аппарата

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего жителя, подозреваемого в краже из игрового автомата. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

С заявлением о краже обратился индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что неизвестный повредил принадлежащий ему автомат и похитил пять игрушек и около 1 000 рублей. Общая сумма ущерба составила более 4 000 рублей.

Полицейские установили, что задержанный пришел в торговый центр, отверткой вскрыл автомат, забрал деньги и игрушки, после чего скрылся. Часть игрушек он продал на улице, деньги потратил, а остальные оставил себе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцу.

Ранее мы писали, что тело пропавшей 12-летней школьницы нашли на кладбище в Кемерове в Кузбассе, а еще Илья Середюк ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире.