Таксист в Кемерове использовал карту пассажирки для покупок в магазинах

Фото: архив "КП". Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове полицейские задержали 62-летнего таксиста, которого подозревают в краже денег с найденной банковской карты. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

23-летняя местная жительница обратилась с заявлением о том, что неизвестный расплачивается ее утерянной картой в магазинах, причинив ущерб более 10 000 рублей. Выяснилось, что злоумышленник подвозил потерпевшую. После того как пассажирка вышла, водитель обнаружил ее банковскую карту в салоне. Вместо того чтобы вернуть ее, таксист оставил платежное средство себе и расплачивался им в различных магазинах, пока деньги на счете не закончились, после чего выбросил карту.

В отношении таксиста возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что тело пропавшей 12-летней школьницы нашли на кладбище в Кемерове в Кузбассе, а еще Илья Середюк ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире.