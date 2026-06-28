Погода в Кузбассе 29 июня 2026 года: жара до +33 градусов и грозы

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 29 июня 2026 года сохранится аномально жаркая погода. Местами воздух прогреется до +33 градусов, однако вместе с жарой в регион придут дожди и грозы.

По данным синоптиков, в отдельных территориях Кузбасса сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса, а максимальные температуры воздуха местами вновь превысят +30 градусов.

Ночью по области ожидается +13...+18 градусов, местами +7...+12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +28...+33 градусов, местами температура составит +22...+27 градусов. Ветер ночью будет юго-восточным 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. Днем направление сменится на юго-западное, скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, местами порывы усилятся до 16 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди и грозы. При грозах возможны умеренные осадки, а по югу области в горных районах местами прогнозируются сильные дожди. Также синоптики предупреждают о туманах.

Погода в Кемерове 29 июня 2026 года

В областной столице ночью температура составит +15...+17 градусов, днем воздух прогреется до +28...+30 градусов. Ветер ночью юго-восточный 2-7 метров в секунду, днем - 5-10 метров в секунду. Ночью осадков не ожидается, однако днем прогнозируется дождь, местами возможна гроза.

Погода в Новокузнецке 29 июня 2026 года

В Новокузнецке ночью ожидается +13...+18 градусов, днем +26...+31 градус. Погода будет переменно облачной. Местами пройдут небольшие дожди и грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы могут достигать 16 метров в секунду.

Ранее мы писали, что тело пропавшей 12-летней школьницы нашли на кладбище в Кемерове в Кузбассе, а еще Илья Середюк ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире.