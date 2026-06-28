Молодой человек показал тату на теле двум незнакомцам и попал в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Волжский Волгоградской области местный житель в возрасте 24 лет пострадал из-за того, что продемонстрировал свои татуировки. Нападавшие уже задержаны полицейскими, сообщают «Городские вести».

В региональном управлении МВД сообщили, что сигнал в дежурную часть поступил из медучреждения, куда госпитализировали парня с травмами, явно полученными в результате рукоприкладства.

Полицейские выяснили, что инцидент произошел в ходе ссоры с незнакомцами. После нападения те скрылись.

Причиной конфликта стали татуировки на теле потерпевшего, которые пришлись не по душе нападавшим, - пояснили в ведомстве.

Подозреваемых задержали оперативно. Оба оказались жителями того же города - 25 и 27 лет. Они уже во всем признались. . Один из них заявил, что ударил пострадавшего из-за того, что тот «неадекватно себя вел» и активно демонстрировал свои тату, хотя нападавшему это было безразлично.

«Левой нечаянно я ударил один раз в челюсть, он упал на асфальт и потерял сознание. Скорую вызвали прохожие, а мы с другом ушли», - рассказал один из задержанных.

Суд постановил заключить обоих под стражу. Возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются. Информации о текущем состоянии избитого на данный момент нет.

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