Солист группы «Пицца» пригласил кузбассовцев на «Динотерру»

Фото: фестиваль «Динотерра».

Солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков пригласил гостей на фестиваль «Динотерра» 2026, который пройдет с 3 по 5 июля в Чебулинском округе. Видео опубликовано в соцсетях фестиваля.

«Хочу вас всех пригласить на фестиваль! Будет очень интересно: лекции, ученые, реальные раскопки и, конечно же, концерты. Мы будем рады сыграть для вас живой концерт, самые главные свои хиты. Увидимся на «Динотерре», — сказал артист.

Напомним, группа «Пицца» выступит на главной сцене 3 июля. Вторым хедлайнером «Динотерры» станет лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец (4 июля). Вход свободный.

Полная программа фестиваля «Динотерра-2026», Шестаково, 3-5 июля по ссылке.