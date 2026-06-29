В Кузбассе скончался создатель выставочного центра «Вернисаж» Виктор Самошкин

Фото: соцсети Максима Шкарабейникова.

В Прокопьевске на 81-м году жизни скончался известный художник-пейзажист, общественный деятель и основатель культурно-выставочного центра «Вернисаж» Виктор Самошкин. Об этом сообщил глава города Максим Шкарабейников.

Виктор Иванович был настоящим летописцем кузбасской природы - он создал около восьми тысяч живописных полотен, которые сегодня хранятся в 40 музеях по всему миру. Более 30 лет мастер руководил городским клубом художников и лично подарил родному городу более 100 своих картин.

За неоценимый вклад в культуру региона он был удостоен медалей «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За служение Кузбассу», «За веру и добро», а также звания «Человек года».

Глава города выразил глубокие соболезнования родным, близким и ученикам выдающегося земляка.

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