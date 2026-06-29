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НовостиЗдоровье29 июня 2026 6:01

Минздрав Кузбасса назвал неожиданные причины появления отеков

Кузбасские врачи рассказали, почему возникают отеки и как с ними бороться
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав Кузбасса предупредил жителей региона, что соленая пища и избыток воды далеко не единственные виновники появления отеков.

Специалисты ведомства напомнили, что к задержке жидкости в организме также приводят малоподвижный образ жизни, обилие сладкого и мучного в рационе, дефицит белка и употребление алкоголя.

Если же человек придерживается здорового образа жизни, а отеки все равно не проходят, медики советуют срочно пройти диспансеризацию. Это может быть симптомом скрытых проблем с сердцем, почкам, сосудами или щитовидной железой.

При этом врачи настоятельно рекомендуют отказаться от бесконтрольного приема мочегонных препаратов без назначения специалиста, чтобы не навредить здоровью.

Ранее мы писали, что в Кемерове нашли убитой школьницу, пропавшую несколько дней назад, а еще Илья Середюк возглавил кузбасскую группу «Единой России» на выборах в Госдуму.