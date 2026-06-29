На юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 2,4

Фото: Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.

На юге Кузбасса зарегистрировано новое сейсмособытие природного характера.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН, подземные толчки были зафиксированы утром 28 июня в 06.38 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился недалеко от поселка Малиновка, входящего в Калтанский городской округ. Магнитуда сейсмособытия составила 2,4, а интенсивность в самом эпицентре оценивается в 2,5 балла по шкале MSK-64.

Согласно оперативной сводке ученых, землетрясение носило естественный характер и не связано с ведением горных работ.

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