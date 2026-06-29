Выделенные на сирот 116 млн рублей двое кузбасских бизнесменов потратили на отдых

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В Центральный районный суд Кемерова передано резонансное уголовное дело в отношении двух руководителей строительной фирмы в возрасте 40 и 49 лет. Об этом сообщили в прокуратуре и полиции Кузбасса.

Обвиняемые заключили с администрацией города контракты на возведение многоквартирного дома и передачу 62 квартир для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья. Однако, имея финансовые трудности, фигуранты потратили выделенные 107 млн рублей на личные нужды: покупку недвижимости, отпуск и отдых в барах. Кроме того, по данным прокуратуры, они похитили 16,6 млн рублей из областного бюджета, выделенных на строительство детского сада в пгт Яшкино.

Для возмещения ущерба на имущество фигурантов и их компании на сумму более 150 млн рублей наложен арест.

Ранее мы писали, что в Кемерове нашли убитой школьницу, пропавшую несколько дней назад, а еще Илья Середюк возглавил кузбасскую группу «Единой России» на выборах в Госдуму.