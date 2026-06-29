Кузбасские школьники смогут оспорить результаты ОГЭ по русскому языку

Фото: министерство образования Кузбасса.

Министерство образования Кузбасса информирует выпускников о проведении 30 июня заседания комиссии по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами ОГЭ по русскому языку.

Встреча пройдет в очном формате в Кемерове по адресу: проспект Кузнецкий, 26, а также в дистанционном режиме по видеосвязи.

По всем вопросам организации экзаменов и работе апелляционной комиссии кузбассовцы могут проконсультироваться по телефонам горячей линии: +7(3842)58-70-25 или +7(3842)75-05-57.

Ранее мы писали, что в Кемерове нашли убитой школьницу, пропавшую несколько дней назад, а еще Илья Середюк возглавил кузбасскую группу «Единой России» на выборах в Госдуму.