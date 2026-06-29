Специалисты рассказали кузбассовцам, как правильно ходить к врачам

Фото: Кузбасский кардиодиспансер.

Специалисты Кузбасского кардиодиспансера напомнили, что качественная подготовка пациента - залог постановки точного диагноза.

Врачи посоветовали за несколько дней до приема вести «симптом-дневник», где фиксировать не только жалобы, но и режим дня, питание, сон и стрессовые события. При визите к доктору важно иметь при себе результаты последних обследований, выписки из стационаров, семейный анамнез и полный список принимаемых лекарств, включая БАДы, витамины и даже глазные капли. Также врачи просят вспоминать недавние поездки, контакты с животными или коллегами с похожими симптомами.

Чем полнее и структурированнее будет предоставленная информация, тем эффективнее пройдет консультация.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке ограничат движение транспорта 5 июля, а еще почти 600 школ и детсадов Кузбасса получат новое оборудование.