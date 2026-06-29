В Кузбассе сократили выбросы на 44 тонны благодаря акции «Выбираю чистый воздух»

Фото: пресс-служба АПК.

Кемерово и Новокузнецк активно участвуют во всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», целью которой является сокращение вредных выбросов в городах. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие», реализуемого по решению президента Владимира Путина.

Напомним, участникам предлагается отказываться от личного автотранспорта на короткие дистанции (до пяти км) в пользу велосипедов, электросамокатов или пеших прогулок.

С 30 мая, дня старта акции, кемеровчане и новокузнечане уже преодолели более 22 000 «чистых километров». Всего по России участники акции преодолели 177 392 таких километра, отказавшись от автомобилей, что привело к снижению выбросов в атмосферу на 44 тонны.

По данным минприроды Кузбасса, Кемерово занимает пятое место среди всех городов-участников с результатом 19 803 километра (3 926 участников), а Новокузнецк находится на девятом месте с 2 762 километрами (1 099 участников).

Акция продлится до 7 сентября. Присоединиться к ней может любой желающий, публикуя свои экологически чистые маршруты в социальных сетях с хештегом #Выбираючистыйвоздух.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке ограничат движение транспорта 5 июля, а еще почти 600 школ и детсадов Кузбасса получат новое оборудование.