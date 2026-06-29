Илья Середюк рассказал об успехах участника программы «Свои Герои. КуZбасс»

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Региональная кадровая программа «Свои Герои. КуZбасс» доказывает свою эффективность, помогая ветеранам специальной военной операции успешно интегрироваться в мирную жизнь и реализовывать управленческий потенциал. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Одним из ярких примеров стал Александр Шевчук из Тайги. Пройдя через боевые испытания и получив ранение, он нашел поддержку не только в Фонде «Защитники Отечества», но и в образовательной программе, где приобрел современные управленческие навыки.

Сейчас Александр возглавляет местное отделение Кузбасского союза ветеранов СВО. Он координирует сбор гуманитарной помощи для фронта и оказывает всестороннюю поддержку участникам спецоперации и их семьям. Кроме того, ветеран нацелен на продолжение социальной работы уже на муниципальном уровне - он принял решение выдвинуться кандидатом в депутаты Тайгинского городского Совета.

Глава региона выразил уверенность в успехе Александра Шевчука, подчеркнув, что такие волевые люди, доказавшие преданность делу, являются надежной опорой для всего Кузбасса.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке ограничат движение транспорта 5 июля, а еще почти 600 школ и детсадов Кузбасса получат новое оборудование.