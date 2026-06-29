Управляющие компании Кузбасса получили почти 1,5 млн рублей штрафов за неделю

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Государственная жилищная инспекция Кузбасса подвела итоги работы за период с 22 по 26 июня.

По данным ведомства, за прошедшую неделю инспекторы обследовали 345 многоквартирных домов и выявили 117 различных нарушений. Было составлено 38 административных протоколов и выдано 131 представление и предостережение управляющим компаниям. Общая сумма штрафных санкций превысила 1,4 миллиона рублей.

Также за этот период ГЖИ приняла 14 положительных решений о внесении изменений в реестр лицензий управляющих компаний и вынесла один отказ.

С начала 2026 года инспекторы выявили более 2 100 нарушений в работе УК.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке ограничат движение транспорта 5 июля, а еще почти 600 школ и детсадов Кузбасса получат новое оборудование.