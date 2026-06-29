Три кузбасских «олигарха» ответили в суде за платные подарки для 98 невест

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В Кемерове Центральный районный суд вынес обвинительный приговор троим мужчинам, которые обвинялись в совершении 98 эпизодов мошенничества. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

В период с июня 2019 года по ноябрь 2022 года родственники действовали в составе организованной группы. Используя интернет, они знакомились с женщинами из разных регионов России под предлогом серьезных отношений, выдавали себя за успешных бизнесменов и обещали отправить дорогостоящие подарки. Однако для их «доставки» просили женщин оплатить вымышленные расходы, обещая компенсировать их позднее. Введенные в заблуждение потерпевшие перечисляли мошенникам суммы от 3 800 до 640 000 рублей.

В суде подсудимые признали свою вину, и ущерб, причиненный преступлениями, был возмещен потерпевшим в полном объеме.

Приговор суда на момент публикации не вступил в законную силу.

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