Без шлемов и документов: в Кузбассе двое мужчин попали в больницу после поездки на квадроцикле

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В Новокузнецком муниципальном округе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, в которой пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло накануне около 20.00 на улице Береговой в поселке Металлургов. По предварительным данным, 37-летний водитель квадроцикла нарушил правила расположения машины на проезжей части, из-за чего съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось. В результате происшествия сам водитель и его 41-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Дорожные полицейские выяснили, что у мужчины за рулем не было водительских прав, квадроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а сами кузбассовцы ехали без защитных мотошлемов. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке ограничат движение транспорта 5 июля, а еще почти 600 школ и детсадов Кузбасса получат новое оборудование.м