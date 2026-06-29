В Кузбасса задержали мужчину, который разбил три машины из-за обиды на друзей. Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В дежурную часть полиции Тяжинского округа обратился житель. Он рассказал, что неизвестный разбил стекло его автомобиля «Ниссан Икстрейл», который был припаркован у частного дома. Кузбассовец попытался остановить мужчину, но тот скрылся. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Позже в полицию обратились владельцы «Ниссан Альмера» и «Мерседес Бенц», чьи машины также пострадали. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель деревни Утинка Тисульского округа.

По словам задержанного, он гостил у знакомых в поселке Тяжинский. После ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он в порыве злости повредил несколько машин. Злоумышленник разбил фары, зеркала заднего вида, боковые двери и бампер.

Сейчас устанавливается сумма ущерба. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

На время следствия задержанный заключен под стражу.

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